Albenga, il Presidente del Consiglio Comunale Distilo su ospedale: "Subito commissione sanità"

Oggi è stato comunicato l'accoglimento da parte del TAR del ricorso presentato dal Policlinico di Monza in merito all'assegnazione del bando per la gestione degli ospedali di Albenga e Cairo. Su questo tema il Presidente del Consiglio Comunale Diego Distilo annuncia che lunedì sarà convocata prontamente la commissione sanità.

Afferma Distilo: "Dobbiamo agire immediatamente perchè ci potrebbero essere gli spazi per una nuova valutazione sulla gestione dell'Ospedale di Albenga. La Politica deve avere il coraggio di fare le scelte per il bene del territorio e lo deve fare qui ed ora.



Durante l'emergenza Covid abbiamo potuto constatare quanto il nostro Ospedale è stato importante. E' arrivato il momento di lasciare da parte le questioni politiche di partito per unirci tutti quanti affinchè si possa arrivare finalmente ad una conclusione.

Il pasticcio burocratico che è stato fatto, purtroppo, deve farci reagire immediatamente.



La sanità pubblica è la cosa più importante che i politici devono salvaguardare, per questo lunedì mattina convocherò urgentemente una commissione sanità al fine di discutere e approvare un documento, mi auguro all'unanimità, dove chiederemo con forza di lasciare che il nostro ospedale rimanga pubblico.

Dobbiamo evitare ulteriori lungaggini burocratiche con ricorsi su ricorsi presentati dai privati.



Ora è il momento per far vedere che la politica è vicina alla gente. E' il momento di farci sentire!



Sono certo che tutti insieme, uniti nella stessa direzione ce la faremo.

Albenga merita un Ospedale, Albenga merita un Ospedale pubblico e merita di essere tutelata".

Alle parole di Distilo si affiancano quelle del sindaco Riccardo Tomatis, che ribadisce quanto dichiarato stamattina a Savonanews (leggi QUI): “Apprendo la notizia relativa all’accoglimento del ricorso del Policlinico di Monza in merito alla gara per l’assegnazione della gestione degli Ospedali di Albenga e Cairo e credo che questa potrebbe l’occasione giusta per rivalutare la questione anche alla luce di quanto emerso durante l’emergenza Covid.

L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi mesi, infatti, ha cambiato le condizioni della sanità in tutta Italia e dovremmo valutare le decisioni da prendere su questo delicato tema anche alla luce di quanto vissuto in questi difficilissimi mesi.

In ogni caso e qualunque decisione sarà presa – continua il sindaco Riccardo Tomatis – il nostro Ospedale non deve più essere trascurato o impoverito. Non possiamo permettere che, nelle more di ricorsi, bandi, assegnazioni il nostro ospedale rischi di morire!”