Riapertura PPI Cairo, Di Sapia (Pd) attacca: "Sarà aperto solo 12 ore. Sembra un contentino per accaparrarsi un po' di voti"

"È senz'altro una buona notizia che entro fine Giugno riaprirà il PPI dell'ospedale di Cairo. Aprirà, però, solo sulle 12 ore e l'accesso non potrà avvenire con auto-presentazione. I cittadini in caso di emergenza dovranno rivolgersi al 112 per essere accompagnati con le ambulanze. Non è ben chiaro perché sia stata decisa l'apertura per sole 12 ore".

Cosi commenta in una nota Michele Di Sapia, segretario del Pd di Cairo Montenotte.

"È un po come se l'assessore alla sanità in Regione ci dicesse 'Cari valbormidesi state ben attenti a quando stare male, perché il PPI di Cairo non sempre sarà disponibile!!" prosegue.