Cairo, sarà un luna park all'insegna delle regole di distanziamento sociale

Con ordinanza n.59 del 6 giugno 2020, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini ha emesso delle prescrizioni per il funzionamento del luna-park situato nell'area di fronte al cimitero, in viale Vittorio Veneto e per i suoi visitatori.

Il provvedimento ordina ai titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di adottare, in intesa tra loro, la regolamentazione degli accessi in modo che venga garantito il distanziamento sociale di almeno un metro di separazione tra i visitatori presenti nell'area con appositi cartelli e ripetuti avvisi audio.

Una riapertura che è stata dunque concessa ma con il tassativo rispetto delle prescrizioni indicate nelle linee guida della Conferenza Delle Regioni dedicate alle attività economiche e produttive relative al settore dello spettacolo viaggiante e il rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dalla commissione di vigilanza di pubblico spettacolo.

L'ordinanza sarà valida fino al prossimo 28 giugno 2020, quando terminerà l'attività delle attrazioni.