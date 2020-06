Cengio, auto cappottata nei pressi della stazione: due uomini incastrati tra le lamiere

Incidente nel pomeriggio a Cengio, in una piccola strada nei pressi della stazione ferroviaria. Due mezzi si sarebbero incrociati ed uno, per evitare l'impatto, avrebbe deviato troppo la sua traiettoria finendo fuori strada.

L'auto, al bordo della quale si trovavano due uomini, ha compiuto qualche metro di volo finendo poi per cappottarsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cairo, i Carabinieri per accertare l'accaduto, e le Croci Rosse di Carcare e Millesimo. Chiuse le operazioni di estrazione delle due vittime dal veicolo da parte dei pompieri, le due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso.