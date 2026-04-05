Albenga, bambina di 4 anni investita sul lungomare

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi ad Albenga, dove si è verificato un investimento pedonale.

Intorno a mezzogiorno, secondo le prime ricostruzioni, una bambina di quattro anni è stata urtata da un’auto sul lungomare, finendo a terra dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e il personale del 118 hanno prestato le prime cure alla piccola, successivamente trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le condizioni della bambina sono serie ma, stando alle informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita. Al termine degli accertamenti sanitari si valuterà un eventuale trasferimento all’ospedale Gaslini di Genova.