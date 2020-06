Fine settimana intenso di controlli da parte dei Carabinieri della Compagni di Alassio

E’ stata intensa l’attività di controllo del territorio, nell’ultimo week end lungo, da parte di tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio, che in ogni ambito territoriale di loro competenza hanno dispiegato pattuglie automontate in ogni punto nevralgico, sensibile, privilegiando gli orari di punta e di maggior afflusso di gente e mezzi.

Sono 300 le persone identificate, anche provenienti dalle regioni limitrofe della Lombardia e Piemonte, 200 i mezzi controllati, 10 in totale le multe elevate a carico di conducenti trasgressori sorpresi alla guida con auto “radiata” dalla circolazione, qualcuno con patente mai conseguita, altri con moto di grossa cilindrata che correvano in modo spericolato, molestando la quiete degli abitanti con il rombo rumoroso del motore, per il centro del paese mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

Un cittadino marocchino di anni 30, abitante a Cisano Sul Neva, già sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Cisano sul Neva, è stato sorpreso dai Carabinieri del posto, più volte, fuori dal Comune di residenza, successivamente segnalato per le continue trasgressioni all'Autorità Giudiziaria competente che ha modificato l’attuale misura con quella degli arresti domiciliari a casa, resa esecutiva dai Carabinieri di Cisano Sul Neva.

Un cittadino di Albenga, invece, durante il periodo di maggiore restrizione delle misure del DCPM, circa gli spostamenti anche fra comuni limitrofi, notato in atteggiamento sospetto vicino al parcheggio esterno delle locali della stazione ferroviaria, è stato denunciato dal personale della radiomobile per aver fornito false dichiarazioni sulla sua presenza ad Alassio, adducendo ragioni inverosimili.

Sempre l’aliquota radiomobile ha denunciato un altro cittadino di Albenga che, durante un controllo nella pubblica via nel centro di Alassio, senza alcuna ragione, inveiva contro gli operatori, offendendoli ed ingiuriandoli.

Un pregiudicato di Andora, in atteggiamento sospetto al centro cittadino, dove osservava alcune auto in sosta, per l’ennesima volta trovato alla guida di un ciclomotore, senza la patente di guida, è stato nuovamente denunciato dalla radiomobile, che ha sequestrato il ciclomotore.

Un cittadino marocchino di anni 20, residente ad Ortovero, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un carnet di biglietti da viaggio sottratti ad un controllore della linea TPL. L’aliquota radiomobile che ha proceduto, lo ha denunciato per furto alla competente Autorità Giudiziaria.

Infine due persone, entrate già ubriache dentro due locali pubblici di Alassio e Laigueglia, hanno creato disordine e confusione fra i clienti presenti che hanno chiamato il 112. In entrambe le situazioni, l’aliquota radiomobile intervenuta ha proceduto alla contestazione della contravvenzione a carico delle due persone, che nell’immediatezza sono state allontanate.

La stazione di Villanova ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un uomo di anni 32 responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex, alla quale aveva reso la vita insostenibile per via delle angherie che imperterrito ha continuato nel tempo a perpetrare nei suoi confronti

Nel medesimo contesto operativo parte attiva ha preso parte sia il nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, puntualmente presenti in ogni occasione operativa, poi anche il personale del 15 NEC che dall’alto e in stretta cooperazione e sinergia con le pattuglie operanti contribuisce fattivamente nel controllo del territorio.

Anche in questa nuova fase che si è delineata con l’apertura alle regioni, i Carabinieri continueranno il loro lavoro al fianco del cittadino, al servizio della gente, in chiave di tutela e di rassicurazione, mostrando in ogni occasione l’attenzione ai bisogni e alle necessità della comunità e fornendo sempre il proprio contributo, allo scopo di fornire puntuali risposte, informazioni e notizie alle richieste delle gente. Ogni movimento strano, sospetto di auto e persone che nell’imminente periodo estivo graviteranno nel territorio, sia segnalato senza remora alcuna al 112.