Loano, auto non rispetta il semaforo e resta intrappolata nel passaggio a livello: salvata da cittadini e capo stazione

Momenti di apprensione questa mattina a Loano, dove il mancato rispetto di un semaforo poteva costare caro ad un'autista. Si trattava infatti del semaforo di segnalazione di chiusura del passaggio a livello che da via Stella porta all'Aurelia, nei pressi della rotonda centrale.

Poco dopo le 10 un'auto, non rispettando il segnale di stop, è rimasta intrappolata tra le due sbarre che delimitano la sede ferroviaria, abbassate per l'avvicinarsi del treno regionale in arrivo da Pietra Ligure e diretto verso Ventimiglia, che non viaggiava ad una velocità troppo sostenuta. Solo un tempestivo tam tam tra un cittadino in quel momento presente sul luogo ed il capo stazione ha evitato la tragedia bloccando la corsa del convoglio.

È poi intervenuta la Polizia Locale per far spostare il trasgressore e conseguentemente far riprendere la circolazione dei treni, interrotta per una ventina di minuti circa.

Un episodio che accende ancora una volta i riflettori sui numerosi passaggi a livello disseminati nel tratto più ponentino della provincia, da Borgio Verezzi ad Andora, dove ogni tanto fa capolino il discorso del raddoppio ferroviario a monte. Già in passato si erano verificate situazioni simili, la più grave qualche anno fa quando a rimanere intrappolata nel passaggio a livello all'altezza del porto di Loano, poco dopo il confine con Pietra Ligure, fu un'autocisterna di idrocarburi.

Un pericolo accentuato dalla mancanza di telecamere di controllo della sede ferroviaria, come di appositi dispositivi atti a rilevare la presenza di mezzi, che se viene unito alla sbadataggine dei conducenti, o anche di chi a piedi si trova nei pressi di un attraversamento ferroviario, potrebbe risultare fatale.