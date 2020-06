Smottamenti sull'Aurelia tra Varazze e Cogoleto, primo intervento dei Vigili del fuoco

La pioggia caduta dalla nottata ha avuto i primi effetti sul territorio della provincia di Savona. In particolare a Varazze, in prossimità del confine con Cogoleto, dove alcune pietre e altri detriti si sono staccati dalle pareti che costeggiano la via Aurelia invadendo la carreggiata.

Fortunatamente lo smottamento è stato di modeste dimensioni, tali da portare solamente ad una transennatura di una porzione molto ristretta di carreggiata per permettere ai Vigili del fuoco di effettuare i primi lavori di stabilizzazione. Il tutto senza grossi disagi alla circolazione.

Sarà il personale di Anas ad occuparsi invece di una più approfondita messa in sicurezza del versante.