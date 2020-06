Calice, l'annuncio del sindaco Comi: "Dal fine settimana più nessun caso di quarantena"

Non vi è più alcun caso di isolamento per Covid-19 a Calice Ligure. L'annuncio è arrivato questa mattina, attraverso la pagina Facebook, dal sindaco Alessandro Comi.

"A partire da questo fine settimana il Comune vede azzerati gli elenchi inviati dall’Asl riguardanti eventuali cittadini positivi oppure in quarantena sia essa obbligatoria o fiduciaria. Non posso che augurarmi che la situazione per noi rimanga tale e che continui a migliorare per il paese intero" si legge sul noto social network.

L'invito però è il consueto: "Questa è una fotografia ad oggi e come tale illustra una situazione che ancora potrebbe mutare. Raccomando a tutti i cittadini di continuare ad attuare le misure di distanziamento raccomandate nei luoghi pubblici ed in luoghi frequentati da altre persone, l’emergenza non è ancora da considerarsi terminata .

Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti" conclude il primo cittadino.