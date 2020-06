Giornata mondiale degli Oceani, l'appello dell'Associazione Menkab: "L'uomo dev'essere protagonista positivo del cambiamento climatico"

"Noi di Menkab - spiega Giulia Calogero - avevamo in programma una giornata intera dedicata alla sensibilizzazione dei giovani studenti della Sezione Blu delle scuole medie di Varazze, con raccolta della plastica e altri laboratori organizzati. I giovani sono i più sensibili alle tematiche ambientali e sono anche i primi a comprendere l’importanza di un intervento immediato, piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane che possono però fare la differenza sul lungo termine".

"Il cambiamento climatico in senso assoluto è un qualcosa di naturale, ma le azioni dell’uomo e l’abuso delle risorse della terra e dei mari, creano delle forzanti in grado non solo di accelerare questo meccanismo, ma anche di rendere il nostro Pianeta di fatto meno ospitale prima di tutto per la nostra specie - continuano dall'associazione -. La Terra ha dimostrato nelle ere di sapersi regolare, le diverse estinzioni però ci danno la prova di come siano i suoi abitanti a non riuscire a far fronte ai cambiamenti".

"La specie umana è parte attiva in questo cambiamento, potrebbero però passare dal dare un contributo negativo ad essere protagonista di azioni positive e di tutela. Senza necessariamente rinunciare al progresso e all’evoluzione tecnologica. L’importanza è spostarsi nella direzione giusta, per mitigare il più possibile e preservare la biodiversità mondiale" conclude Giulia Calogero.