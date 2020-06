Pace fatta tra Ceriale e l'ANAS. Il vicesindaco Giordano: "Arriveranno i movieri a disciplinare il traffico"

Dopo il nostro articolo (leggi QUI) un aggiornamento sulla situazione viabilità da parte del vicesindaco di Ceriale, Luigi Giordano.

Spiega Giordano ai microfoni di Savonanews: "Oggi pomeriggio sono stato al telefono con ANAS. Purtroppo il budget a disposizione non consente una programmazione dei lavori in orario notturno, perché costerebbero di più. Tuttavia mi è stato garantito che saranno inseriti i movieri, che regoleranno la viabilità rendendola più fluida".

Spiega ancora il vicesindaco: "Oltre ad avere ottenuto i movieri, ho ottenuto anche la sospensione per il weekend. In questo modo il traffico turistico del fine settimana non sarà congestionato. I lavori saranno sospesi venerdì 12 giugno e ripartiranno lunedì 15, con l'obiettivo di arrivare alla loro conclusione entro mercoledì 17, salvo contrattempi".

Conclude Giordano: "Si tratta di lavori veramente importanti e non era intenzione di ANAS farli a ridosso dell'estate. Infatti erano stati programmati per febbraio scorso, ma poi l'emergenza Coronavirus ha paralizzato tutto. Il rifacimento degli asfalti partirà dalla rotonda dell'ex Torelli, quella che porta alle curve del Capo di Santo Spirito, e arriverà fino alla rotonda dell'area commerciale tra Ceriale e Albenga, quella con i supermercati".