I dati dell'Emergenza Coronavirus in Liguria: zero decessi nelle ultime 24 ore in provincia di Savona, lieve calo dei positivi

Diminuisce di 76 unità il numero di positivi al Coronavirus in Liguria, arrivando a quota 2.332. Di questi 374 sono in provincia di Savona, due in meno rispetto a ieri.

Nella riviera dei fiori nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Su scala regionale, invece, da ieri sono morte 4 persone: presso l'Ospedale di Villa Scassi, un uomo di 69 anni ed una donna di 75 anni; all'Ospedale Galliera, una donna di 86 anni; al Policlinico San Martino, un uomo 64enne. Da inizio emergenza, nelle strutture sanitarie liguri sono deceduti 1503 pazienti.



In calo, anche altre due voci. Il numero degli asintomatici monitorati, 2202, su scala regionale, pari a 74 persone in meno rispetto a ieri. Così come quello delle persone che presentano sintomi come febbre, tosse o dispnea, pari a 130 pazienti, 2 in meno da ieri. Il totale dei guariti, con due test consecutivi negativi, è 5989 pazienti, 84 più di ieri. Sale a 118 il numero dei soggetti in isolamento domiciliare (+7).

E' in lieve diminuzione anche il dato dei pazienti ospedalizzati sono 130 (2 in meno rispetto a ieri), 5 dei quali in terapia intensiva. Trend in negativo anche per i soggetti in sorveglianza attiva sono 601 (46 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 117.410 (1.163 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 272

Savona 374

Genova 1.616

La Spezia 68

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 22 (2 in terapia intensiva) -1 rispetto a ieri

Asl 2 - 33 (1 in terapia intensiva) -6

San Martino - 18 (2 in terapia intensiva) +1

Galliera - 12 (nessuno in terapia intensiva) -4

Asl 3 - 27 (nessuno in terapia intensiva) +1

Asl 4 - 8 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 10 (nessuno in terapia intensiva) +2

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl :

Asl 1 - 108

Asl 2 - 154

Asl 3 - 218

Asl 4 - 59

Asl 5 - 62