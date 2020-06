Torna regolare la viabilità sulla A10 all'altezza di Orco: non gravi le conseguenze dell'incidente

Si è risolta con un singolo paziente in codice giallo, trasportato per accertamenti al Santa Corona di Pietra Ligure, la vicenda che per circa mezz'ora, attorno alle 15, ha paralizzato il traffico sull'autostrada A10 in direzione Ventimiglia, nei pressi di Orco Feglino.

La dinamica è quella del più classico dei tamponamenti, comunque non grave. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Finalborgo, la Croce Bianca Finalmarina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure e gli Ausiliari del Traffico.

Dopo le 15.30 la viabilità è tornata a defluire normalmente.