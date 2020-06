Savona, ripristino corse di Tpl: Rete a Sinistra presenta una mozione

"Tra gli effetti negativi della pandemia legata al Covid 19 c'è stata anche la drastica riduzione dell'orario degli autobus da parte di TPL. Una scelta in parte obbligata prima per la chiusura delle scuole, poi per il cosiddetto lockdown. Una situazione che ha portato sacrifici tra gli autisti e un forte disagio per quei cittadini che hanno continuato a lavorare nonostante la 'chiusura'".

Ad affermarlo è il consigliere comunale Marco Ravera, del gruppo di minoranza "Rete a Sinistra", che ha presentato una mozione sull'argomento del trasporto pubblico.