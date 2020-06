Assessore Cavo su mense scolastiche: "Irrinunciabile il pasto a scuola, servono regole chiare per la sicurezza"

"I tremila addetti delle mense scolastiche liguri chiedono giustamente garanzie per settembre: stiamo lavorando in questi giorni a linee guida delle regioni per la ripartenza della scuola. Lo abbiamo fatto per altri settori, lo facciamo anche per la scuola in assenza ancora di un documento da parte del governo.

Ho partecipato personalmente al gruppo tecnico di lavoro della conferenza delle regioni per fissare i punti imprescindibili per la ripartenza. E uno di questi è la fruizione del pasto a scuola.

Proporremo regole chiare e attuabili per la sicurezza ma non sarà messo in discussione". Lo ha detto l'assessore all'istruzione e alla formazione Ilaria Cavo ai lavoratori delle mense scolastiche che hanno manifestato questa mattina in piazza De Ferrari.