Albenga, l'appello del sindaco Tomatis e di Fasciolo: "Movida, indispensabile sinergia tra centro storico e discoteche"

Da Albenga si alza l’appello congiunto del sindaco Riccardo Tomatis e di Fabrizio Fasciolo presidente del Silb (Sindacato Sale da Ballo) per l’inizio dell’attività delle discoteche e delle sale da ballo.

Spiega il sindaco Tomatis: “Mai come in questo periodo è emersa l’importanza della sinergia, che del resto c’è sempre stata, tra la movida dei centri storici e discoteche, luoghi ideati e costruiti proprio per il divertimento dei giovani. In questi anni il nostro splendido centro storico è cresciuto, anche grazie all’iniziativa di molti imprenditori locali che hanno deciso di investirvi ed aprire qui le loro attività, ristoranti o bar".

"Proprio grazie alla sinergia tra pubblica amministrazione e privati, Albenga è diventata sempre più attrattiva - aggiunge il primo cittadino - e molte zone che prima non erano frequentate si sono trasformate nel cuore pulsante della città attirando un’importante risposta turistica e molte presenze. Da anni ormai molti ragazzi decidono di iniziare le proprie serate ad Albenga, nei nostri locali, per poi spostarsi verso le discoteche delle quali, mai come in questo periodo, abbiamo capito l’importanza".

Continua Tomatis: "I giovani devono potersi divertire in un luogo idoneo nel quale ascoltare musica, muoversi e ballare senza arrecare disturbo ai residenti del centro a notte inoltrata. Per questo voglio lanciare un appello e chiedere di dare la possibilità alle discoteche di riprendere la loro attività il prima possibile e con nuovo slancio per un inizio positivo della stagione, tutto ciò, naturalmente, rispettando le norme di sicurezza, al fine di dare una risposta alle esigenze che stanno sempre più emergendo”.

Fabrizio Fasciolo presidente Silb aggiunge: "Dalla conferenza Stato Regioni è emerso l'indirizzo politico per la riapertura di discoteche e sale da ballo. Chiediamo che questa indicazione venga portata avanti per poter riprendere in maniera idonea l’attività dei locali notturni nei quali, lo ricordiamo, la capienza è certificata e noi abbiamo personale in grado di controllare il rispetto delle normative e delle disposizioni di sicurezza (distanze e mascherine)in maniera efficace”.