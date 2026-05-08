Savona, proroga della gestione del "Don Nasi" alla Veloce in attesa dell'esito del bando per l'affidamento

Il Comune di Savona prorogherà fino al 31 maggio 2026 l’affidamento della gestione del campetto sportivo “Don Nasi” di via Tissoni all’Associazione Sportiva Dilettantistica FBC Veloce 1910.

L’attuale concessione dell’impianto sarebbe infatti scaduta il prossimo 15 maggio. Palazzo Sisto ha spiegato che l’ente non è in grado di gestire direttamente la struttura per la mancanza di risorse umane e professionalità adeguate. Inoltre, una gestione comunale diretta risulterebbe più onerosa e meno conveniente rispetto all’affidamento a un soggetto esterno.

Nel frattempo, è stata avviata la procedura per il nuovo affidamento della gestione dell’impianto sportivo. Per consentire il completamento dell’iter amministrativo e garantire la continuità delle attività sportive e del servizio pubblico, si è quindi resa necessaria una proroga tecnica dell’attuale gestione.

L’amministrazione comunale ha chiesto alla FBC Veloce 1910 la disponibilità a proseguire temporaneamente la gestione del campetto. L’associazione sportiva ha accettato formalmente la proroga nella stessa giornata.

Il provvedimento non comporterà costi aggiuntivi per il Comune di Savona. Resta invece confermata la quota spettante all’ente pubblico, pari al 5,10% delle tariffe complessivamente incassate dal gestore dell’impianto.