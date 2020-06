Ferrovia Albenga-Garessio... Perché no?

Scrive un nostro Lettore:

"Vorrei chiedere lumi alle province di Savona e Cuneo in merito al progetto ferroviario per la Albenga Garessio di cui si era parlato l'anno scorso. Potrebbe avere un ruolo interessante per il fatto che alleggerirebbe il traffico ferroviario su Savona e Genova e andrebbe a confluire poi a Ceva dove con la riapertura della Bra-Ceva e della Cuneo - Mondovì, all'interno del progetto Metrogranda, collegherebbe le Langhe e Cuneo alla Riviera di ponente.