Savona, nasce il "Comitato Liberi dai rifiuti ma liberi nei rifiuti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"È ora di finirla. Noi crediamo che sia giunto il momento di garantire la libertà e i diritti civili di tutte le persone. Siamo stanchi di pagare le tasse ed essere obbligati a portare la spazzatura nei giorni e negli orari indicati".

Chiediamo l’abolizione delle imposizioni e la libertà di portare la spazzatura quando e dove vogliamo. Chiediamo inoltre di poter usare i sacchetti che preferiamo, perché il codice a barre è un’evidente violazione della privacy di ogni libero cittadino. Nasce oggi il 'Comitato Liberi dai rifiuti ma liberi nei rifiuti'. Sosteneteci".

Gustavo Flauberti