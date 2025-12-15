 / Al Direttore

Al Direttore | 15 dicembre 2025, 08:47

Savona, nasce il "Comitato Liberi dai rifiuti ma liberi nei rifiuti"

Lettera

Riceviamo e pubblichiamo:

"È ora di finirla. Noi crediamo che sia giunto il momento di garantire la libertà e i diritti civili di tutte le persone. Siamo stanchi di pagare le tasse ed essere obbligati a portare la spazzatura nei giorni e negli orari indicati". 

Chiediamo l’abolizione delle imposizioni e la libertà di portare la spazzatura quando e dove vogliamo. Chiediamo inoltre di poter usare i sacchetti che preferiamo, perché il codice a barre è un’evidente violazione della privacy di ogni libero cittadino. Nasce oggi il 'Comitato Liberi dai rifiuti ma liberi nei rifiuti'. Sosteneteci". 

Gustavo Flauberti

Lettera firmata

Per le tue considerazioni e riflessioni sul sistema di raccolta differenziata nel Comune di Savona, scrivi a direttore@savonanews.it

