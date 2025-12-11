Porta a porta, una cittadina: "Non trasformiamo i cittadini in controllori"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ci stiamo superando: ora i cittadini si sentono autorizzati a fare i controllori in merito alla differenziata. Il sistema, si sa, è fallimentare e impraticabile, ma controllare gli altri e mettersi uno contro l’altro è assurdo".

"Che ci sia l’obiettivo di indottrinare i cittadini su cosa e come debbano comportarsi è già abbastanza folle, ma i controllori 'vicini di casa' sono anche peggio. Tutto mi ricorda un periodo storico che sarebbe meglio dimenticare, in cui il singolo denunciava l’ebreo vicino di casa".

"Ognuno dovrebbe ribellarsi a un sistema folle e coalizzarsi con gli altri, invece di fare i 'bravi bambini' obbedienti a imposizioni surreali".