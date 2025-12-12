Tavolo del Decoro, il Comitato viabilità Piazza Saffi–Villapiana insorge: "Non c'è dialogo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Riunione tavolo del decoro del 9 dicembre: non sono stato convocato, ma, credendo a quanto scritto dagli organi di stampa, mi sono presentato in sala Giunta qualche minuto dopo le 14:30, dove sono stato accolto e, nel documento dei presenti fatto controfirmare, era indicato anche il Comitato che io rappresento. Per mezz’ora dopo erano stati convocati i rappresentanti dei quartieri".

"Erano presenti l’amministratore delegato della Sea-s e un altro signore di cui non ho afferrato il nome. Doveva essere una riunione del Tavolo del Decoro ed invece è diventato un minestrone. L’assessore Barbara Pasquali, cortesissima, ha preso la parola cercando di rimettere in ordine l’incontro. Ha parlato moltissimo dei mastelli ed è stata riconosciuta, almeno mi pare, la scomodità di tale tipo di raccolta".

"Si è parlato a lungo della raccolta della plastica attraverso i sacchi gialli; qui è stata riconosciuta la difficoltà di questo tipo di raccolta, ma mi pare che sia stato escluso l’utilizzo di un cassonetto ad hoc, considerata la dimensione che dovrebbe avere e lo spazio che occuperebbe (sono intervenuti in questa discussione anche i rappresentanti dei quartieri)".

"Sono poi intervenuto io, che in precedenza avevo ricordato quanto già rappresentato nel Consiglio comunale aperto del 9 ottobre 2025 (via i mastelli, un cassonetto dedicato alla plastica, cassoni intelligenti per tutti, dove possibile tecnicamente, conferimento libero), chiedendo risposte soprattutto in merito all’utilizzo dei cassonetti intelligenti per il resto della città".

"C’è stato un po’ di silenzio, poi mi ha risposto Di Tullio borbottando: “Non se ne parla, è già stato deciso”, e ha cambiato discorso parlando d’altro. A quel punto lo ho invitato a uscire dalla sala Giunta e ho chiesto spiegazioni. Mi ha risposto che il progetto prevedeva mastelli quasi per tutti, che non si può fare altro oltre quanto già realizzato per il centro città con il progetto Protea e che modifiche superiori al 20% avrebbero permesso agli altri concorrenti di inficiare la gara d’appalto".

"Ci siamo detti anche altro, ma non vale la pena di riportarlo. Siamo rientrati in sala Giunta, io, scusandomi, ho chiesto la parola, ho ringraziato e me ne sono andato".

Comitato viabilità Piazza Saffi – Villapiana

Procopio, geom. Giuseppe