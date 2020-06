A10, tratto Genova Aeroporto - Pra' chiuso: si lavora per realizzare un bypass entro il pomeriggio e riaprire il traffico a una corsia

Prosegue a ritmo serrato l'attività all'interno della galleria Provenzale sulla A10 Genova-Savona nel tratto fra Genova Aeroporto e Genova Prà, in direzione Savona, chiusa questa mattina per consentire interventi di ripristino di alcuni difetti riscontrati durante attività di ispezione condotte nella notte.

In queste ore nella galleria operano una cinquantina di persone, impegnate su tre fronti.

Indagini di laboratorio con carotaggi per verificare lo stato dei materiali e conseguente definizione della tipologia di interventi da eseguire; rimozione delle onduline per completare le ispezioni sul restante tratto della galleria; apertura di un by pass all'interno della galleria fonica di Pra', con rimozione della barriera spartitraffico centrale e realizzazione di un raccordo di pavimentazione per permettere il passaggio tra una carreggiata e la riapertura del tratto su una corsia.

A supporto di queste operazioni verrà impiegata anche una fresa. Sulla base dei rilievi tecnici svolti, il bypass potrà essere aperto entro il pomeriggio.