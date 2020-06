Meteo: ancora instabilità fino a sabato, poi temporanea tregua domenica e lunedì

Insistono condizioni instabili fino a sabato, poi tra domenica e martedì temporanea fase di alta pressione ma già da martedì nuova fase di maltempo. Temperature sotto la media fino a sabato poi ritornano in media con il periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 12 e sabato 13 giugno

Oggi cielo nuvoloso sui settori occidentali, con piogge deboli ma continue e diffuse sui settori alpini occidentali. Altrove cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso ma senza fenomeni. Domani a partire dalla mattina maltempo con rovesci e temporali sparsi soprattutto su Liguria, a seguire zone alpine, cuneese, astigiano e alessandrino, ma non si escludono rovesci isolati anche altrove.

Le temperature saranno sotto la media del periodo ma in graduale aumento da sabato, con massime che difficilmente andranno oltre i 23/24 °C, se non in caso di brevi periodi soleggiati a metà giornata. Minime tra i 12 e i 14 °C sulle pianure, tra i 16 e i 18 °C sulle coste.

I venti saranno per lo più assenti o deboli di direzione variabile su pianure, con qualche rinforzo di scirocco sulla Liguria soprattutto oggi. Durante i fenomeni più intensi saranno possibili forti raffiche di vento domani.

Domenica 14 e lunedì 15 giugno.

Miglioramento generale per l’aumento della pressione in quota, ma ancora con qualche isolato rovescio sulle Alpi al pomeriggio. Temperature in aumento con massime che potranno sfiorare i 30 °C localmente sulle pianure. Le minime domenica mattina saranno in leggero calo per via del cielo più sereno, ma poi aumenteranno decisamente lunedì mattina.

Da martedì 16 giugno

Nuova fase di basse pressioni in arrivo dall’Atlantico con maltempo almeno fino a giovedì e nuovo calo delle temperature, ma ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona