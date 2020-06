Cervo, non solo la frana, mezzo pesante incastrato sulla strada per Rollo, unica soluzione l'autostrada

Anche la strada per Rollo è al momento chiusa a causa di un mezzo pesante rimasto incastrato. È successo questa mattina. Il conducente del camion ha erroneamente imboccato il tratto dopo la chiusura dell'Aurelia tra Cervo e Andora, in vigore da ieri, per 48 ore, a causa del rischio frana (QUI).



Il traffico dei mezzi pesanti è stato deviato sull'A10, mentre il tratto per Rollo è stato destinato ai collegamenti dei residenti che si muovono tra i due comuni. Il conducente non avrebbe però notato i cartelli che indicano la deviazione in autostrada, rimanendo così incastrato.



Sul posto è presente la polizia municipale. Nel frattempo Anas e i vigili del fuoco stanno ridefinendo la viabilità in vista delle prossime ore, in attesa del via libera alla riapertura dell'Aurelia.