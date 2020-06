Finale, ordinanza contro il consumo di alcolici al di fuori dei locali, Geremia: "Ritirarla o modificarne l'orario"

Ha fatto discutere tutta la comunità finalese, non solo la porzione commerciale o gli usuali frequentatori della vita notturna, l'ordinanza emessa dal sindaco Frascherelli che vieta, dal 19 luglio al 31 agosto, il consumo di alcolici e la loro vendita da asporto dalle 20 alle 7. Anche la minoranza consiliare critica la decisione assunta dalla giunta. A sollevare più di una perplessità è la consigliera del gruppo Lega, Marinella Geremia, poco convinta dell'efficacia delle misure restrittive. "Leggendo le motivazioni dell'ordinanza si parla della preoccupazione del consumo di alcool da parte dei minori e dell'abbandono di copiosi contenitori in vetro negli spazi pubblici - commenta Geremia -. Per il primo punto esiste già un divieto di vendita per tutto il giorno. Tra l'altro, i ragazzini se vogliono fare una festa in spiaggia, vanno nel pomeriggio a comprarsi da bere. Devono essere intensificati i controlli ed eventualmente i locali che vendono alcool ai minori vanno fatti chiudere". "Per penalizzare i ragazzini, o meglio, per fargli comprare semplicemente le bottiglie prima delle 20 - aggiunge la consigliera leghista -, si penalizzano i ristoranti e i locali e chiunque voglia mangiarsi una pizza e bersi una birra a casa. Inoltre molti ristoranti hanno mantenuto l'asporto e la consegna a domicilio dopo il lockdown per cercare di risollevarsi dopo il periodo di chiusura".

"Quindi cosa facciamo un'ordinanza per evitare l'abbandono di bottiglie in spiaggia? Tra l'altro nel vetro non si vendono solo alcoolici". In sostanza per la consigliera leghista "si deve trovare un'altra soluzione".