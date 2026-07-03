Nuovo Santa Corona, il PD pietrese sull'assegnazione della fase progettuale: "Notizia incontestabile e positiva, ma di 'ulteriore' non c’è proprio nulla"

"Apprendiamo, in questi giorni, dagli organi di stampa, la notizia secondo cui sarebbe avvenuta l'assegnazione della fase progettuale per la costruzione del nuovo Santa Corona. Notizia di per sé certamente incontestabile e positiva: come non essere d'accordo? Tuttavia, riusciamo sempre a rimanere stupiti quando qualche consigliere regionale, in un impeto di ottimismo sconsiderato, dichiara: 'Compiuto un ulteriore passo avanti'. Qui di ulteriore non c'è proprio nulla; semmai, come nel gioco dell'oca, siamo 'ritornati al via' per l'ennesima volta".

Così, attraverso una nota stampa, il circolo PD di Pietra Ligure e della Val Maremola, dopo l’affidamento, da parte di Regione Liguria, della progettazione di fattibilità tecnico-economica della riqualificazione funzionale e strutturale del Santa Corona di Pietra Ligure.

"Sì, perché in questi ultimi anni di progetti, o pseudo-ricostruzioni mai ben definite, se ne è parlato tanto - si legge ancora nella nota - Forse troppo. Soprattutto nella malcapitata gestione Toti. Di 'ulteriore', semmai, c'è la possibilità di registrare mancate promesse. Vai alla voce Felettino o ospedale di Taggia, promessi da tempo immemore dal centrodestra e non ancora realizzati. Restiamo fiduciosi, sforzandoci di esserlo, ma in questi anni, di tangibile, ci sono solo le chiusure del polo materno-infantile di Pietra Ligure, quella (definitiva) del padiglione Negri e la soppressione del corso di laurea per fisioterapisti, per stare al recente passato, benché si fosse tentato ogni sforzo politico, a cui si aggiunge l'accorpamento della centrale unica del 118, in barba alle oltre 5.000 firme raccolte".

"A tutto questo, qualora non bastasse, si aggiunge la vergogna di una centrale termica a metano, costata oltre due milioni di euro, ultimata a Santa Corona nel gennaio scorso e non ancora entrata in attività, senza sapere i motivi di questo grave ritardo", concludono dal circolo dem pietrese.