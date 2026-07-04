Donzelli lancia la sfida di Fratelli d'Italia per le amministrative : "Savona merita lo stesso governo del Paese" (FOTO E VIDEO)

"Savona merita lo stesso governo che c'è a livello nazionale".

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell'Organizzazione di Fratelli d'Italia, lancia la sfida per le prossime amministrative di Savona. Lo ha fatto questa mattina al gazebo allestito dal partito di Giorgia Meloni in Corso Italia, sotto il Comune, con il commissario provinciale di FdI Paola Ambrogio, il consigliere regionale Rocco Invernizzi, il coordinatore del circolo di Savona Matteo Debenedetti, i coordinatori degli altri circoli della provincia e il consigliere comunale Massimo Arecco.

"Faremo di tutto per tenere non solo unito il centrodestra, ma anche per aggregare le forze civiche e tutti coloro che sono alternativi alla sinistra. Savona merita lo stesso governo che c'è a livello nazionale, un buon governo che sia solido, forte e, ovviamente, più forte sarà Fratelli d'Italia, migliori saranno le risposte ai cittadini nella vita quotidiana e concreta di tutti i giorni, con il buonsenso, la difesa della sicurezza, della famiglia, delle piccole attività e di chi prova a creare un'impresa. C'è bisogno di una politica che sia sempre più vicina ai cittadini."

"Tutte le volte che succede qualcosa loro sono i primi a puntare il dito contro la polizia. Per fare polemica poi fanno finta di difenderli. Noi ringraziamo gli uomini e le donne in divisa, abbiamo ottenuto per la prima volta dei risultati a loro tutela, anche dalle accuse ingiuste che ricevono mentre svolgono il loro lavoro. Le forze dell'ordine hanno diritto di lavorare in serenità - continua l'esponente di Fdi - Abbiamo anche fatto il primo aggiornamento contrattuale, che ha portato a un aumento di stipendio, non sufficiente ma comunque importante. Non serve sempre aumentare il numero dei poliziotti, anche se su questo territorio qualche poliziotto in più non sarebbe male, ma serve dare loro le condizioni per lavorare meglio e con più serenità. Da questo punto di vista noi stiamo facendo il nostro, ma non si devono nascondere i Comuni di sinistra: al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza servono i sindaci. Spetta a loro portare la tutela del territorio, il buonsenso e anche la vicinanza ai cittadini che troppe volte si sentono abbandonati dalle amministrazioni."

Donzelli annuncia poi il vicino congresso che dovrà nominare il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, ora guidato dalla senatrice Paola Ambrogio dopo le dimissioni di Claudio Cavallo.

"Ci sarà il congresso molto presto. Ovviamente ringrazio Paola Ambrogio per l'ottimo lavoro che ha fatto: è stata una fase transitoria, ma poi è normale che gli iscritti scelgano il loro rappresentante del territorio. Non perché Paola non sia brava, ma perché è giusto così. Presto il partito farà il proprio congresso provinciale per ripartire con la classe dirigente del territorio. Ci sono grandissime energie, grandi capacità, persone che possono fare veramente grande Fratelli d'Italia".

"Non c'è nessuna città che sia impossibile da strappare. Lo dico dalla Toscana, dove ci sono città che storicamente, penso a Siena e Pistoia, dal dopoguerra erano sempre state gestite dal Partito Comunista e via via dai suoi eredi. Un centrodestra ben organizzato, unito e con delle buone proposte può vincere ovunque. Non vedo perché non possa farlo anche in questa città, che merita veramente un cambiamento" conclude.



"Il bilancio è assolutamente positivo per l'intera provincia di Savona. C'è una comunità che lavora, una comunità viva e attiva che porterà sicuramente a esprimere il meglio della nostra classe dirigente, con un coordinatore provinciale e un direttivo pronto a lavorare e a impegnarsi il prossimo anno per tutti gli appuntamenti amministrativi che coinvolgeranno Savona e tutta la sua provincia - dice Paola Ambrogio - Il lavoro prosegue giorno dopo giorno. C'è una squadra che si impegna ed è di qualità, quindi è normale che sempre più persone si avvicinino a noi e che vengano creati nuovi circoli sul territorio."