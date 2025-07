Santi, Orsi e i movimenti della politica: tentativi di alleanza da parte dei partiti di centrodestra o progetto civico per le comunali?

La macchina delle elezioni comunali si è già messa in moto, anche se a dividerci dall'appuntamento alle urne è oltre un anno. Dopo l’incontro della settimana scorsa tra i due consiglieri comunali di opposizione Piero Santi e Fabio Orsi si iniziano a muovere i partiti. Che sia per arginare l’avvio di un progetto civico che li vedrebbe promotori oppure nel tentativo di concordare una linea comune, fatto sta che stanno suscitando l'interesse del centrodestra.

Pare, infatti, che alcuni esponenti regionali dei partiti dell’area di centrodestra abbiano fissato incontri separati con i due per valutare lo stato dell’arte e capire a quale progetto politico siano interessati. Di sicuro più di qualcosa si sta muovendo e la pianificazione “da lontano”, senza attendere, come spesso ha fatto il centrodestra, gli ultimi mesi per occuparsi di elezioni, è sinonimo di serietà dell’iniziativa che si starebbe sviluppando con incontri per ora informali e della volontà di riprendersi il Comune.