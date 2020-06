Infiorata del Corpus Domini: Sassello, Albisola e Andora prendono vita, in forma ridotta, grazie ai disegni floreali (FOTO)

Una tradizione rivisitata vista le norme anti contagio in questo periodo di emergenza Coronavirus. Uno degli appuntamenti religiosi più attesi per la comunità di Sassello e di uno degli eventi più attrattivi anche per i visitatori e agli amanti del paese e della tradizione dell'infiorata del Corpus Domini è stato organizzato ieri in maniera ridotta nel comune della valle d'erro.

"Purtroppo quest'anno, per ovvi motivi, non è stato possibile, ma questo non ha impedito di allestire in una forma speciale le nostre principali piazze in attesa di tornare ad impreziosire il borgo il prossimo anno" ha spiegato il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo.