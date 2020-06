Cinema, tra i progetti in arrivo in Liguria un cortometraggio che sfiora tematiche attuali come il razzismo e il clima

Gioele Fazzeri, videomaker e fotografo chiavarese è l’ideatore di un cortometraggio pronto a entrare in produzione non appena sarà concesso dai regolamenti post covid-19. In attesa di riprendere i lavori sui set, è tempo di pre produzione per “Near”, un cortometraggio che nasce con l’obiettivo di partecipare attivamente ai festival cinematografici italiani ed internazionali.

Cambiamento climatico, razzismo e perdita del contatto umano sono le tematiche su cui il regista ha costruito la storia: per cui è alla ricerca di un’attrice importante per completare il cast, una ragazza di etnia africana, dell'età compresa tra i 17 e i 30 anni. E' richiesto un minimo di esperienza o di familiarità con la telecamera, per il ruolo che è di grande visibilità all’interno di un progetto ambizioso che sarà girato all’interno della regione Liguria.

Un’ambientazione post apocalittica di un'Italia colpita dal cambiamento climatico, sarà la cornice di un viaggio avvincente e ricco di colpi di scena che attraverso il cortometraggio solleverà argomenti importanti, forti e soprattutto attuali. Per informazioni e candidature è possibile scrivere direttamente a gioelefazzeri@gmail.com.