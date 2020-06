Ispezione e manutenzione gallerie, sulla A10 chiuso il tratto tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano in direzione Savona

Programma delle chiusure per lavori nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno. Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare il link (CLICCA QUI).



Attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie senza possibilità di corsia in deviazione sulla carreggiata opposta:

A10 Genova-Savona

- chiusura, con orario 21:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova-Gravellona Toce e Arenzano, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Madonna delle Grazie”, “Mervalo”, “Crevari”, “Borgonuovo”, “Lupara”, “Terrarossa I”, “Terrarossa II” e “Arenzano”. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari alternativi:

chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona, potrà entrare alla stazione di Arenzano, sulla stessa A10, dopo aver percorso la SS1 Aurelia;

chi proviene dalla A26 ed è diretto verso Savona, verrà obbligatoriamente deviato sulla A10, verso Genova, dove potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare alla stazione di Arenzano.

Si precisa che chi da Genova è diretto sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Alessandria/Gravellona Toce, potrà entrare regolarmente alle stazioni di Genova Aeroporto o di Genova Pra’.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarranno i suddetti itinerari alternativi.

Chiusure per altri interventi:

A7 Serravalle-Genova

- chiusura, con orario 22:00-5:00, della stazione di Busalla in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia;

- chiusura, con orario 22:00-06:00, de tratto compreso tra l’Intersezione A7/A12 e Genova Bolzaneto verso Milano. I veicoli provenienti da Livorno e diretti verso Milano verranno deviati obbligatoriamente verso la barriera di Genova ovest e potranno rientrare in autostrada alla stazione di Genova Bolzaneto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. I veicoli provenienti dalla città e diretti verso Milano dovranno entrare alla stazione di Genova Bolzaneto.

A12 Genova-Sestri Levante

- chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro alla stazione di Recco. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo il senso unico alternato.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

- chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, sarà possibile percorre la SP456 del Turchino tramite cui raggiungere la stazione di Genova Pra’. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti diretti verso Genova potranno percorrere la Diramazione Predosa Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova.