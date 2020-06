Emergenza sociale a Savona: CGIL, CISL e UIL chiedono incontro urgente al Comune

CGIL, CISL e UIL di Savona, insieme alle rispettive Federazioni Provinciali dei Pensionati, hanno chiesto un incontro urgente per conoscere le iniziative che il Comune di Savona ha già adottato o intende adottare e per proporre e condividere percorsi con l’obiettivo comune di fornire, in questo momento difficilissimo, un aiuto concreto ai molti cittadini ed alle famiglie savonesi che si trovano in forti difficoltà.

Spiegano le tre organizzazioni sindacali: "Più volte il Sindacato ha evidenziato come l’emergenza sanitaria abbia determinato, anche nella nostra città, ulteriori impoverimenti nel tessuto sociale, l’aumento della fascia di popolazione con gravi problemi economici e sociali e, più complessivamente, un quadro generale di durata non breve che richiede massima attenzione e strumenti adeguati a partire proprio dal territorio.

Attualmente oltre 15 mila persone in tutta la Provincia di Savona – tante delle quali residenti proprio nel Comune Capoluogo- sono interessate da ammortizzatori sociali con la conseguente notevole riduzione delle retribuzioni.

Allo stesso tempo molti pensionati, anziani e persone rientranti nelle fasce deboli si trovano in estrema difficoltà. E’ dunque evidente che, in tale contesto, diventa fondamentale il ruolo degli Enti Locali: le iniziative che ogni singolo Comune può adottare per rispondere alle problematiche sociali, i provvedimenti mirati, una rete sociale in grado di rispondere alle attuali emergenze. Per questo è davvero necessario che il Sindaco di Savona convochi con urgenza l’incontro richiesto".