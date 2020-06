In arrivo Toti in visita ad Andora, Pietra Ligure e Grotte di Toirano

Domani, giovedì 18 giugno, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, incontrerà l’amministrazione locale di Andora alle ore 12.15 presso il palazzo comunale di via Cavour 94.

Alle 15.30, in programma un incontro con l’amministrazione comunale di Pietra Ligure e gli albergatori del territorio a Pietra Ligure (presso il Comune, in piazza Martiri della Libertà 30). A seguire, attorno alle 17.00, punto stampa nella sede comunale di Pietra Ligure. Alle 17.30 il presidente si recherà in visita alle Grotte di Toirano.