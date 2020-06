Privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo, il PD presenta una mozione: "I nosocomi restino pubblici ed in piena funzionalità"

“Stop a ulteriori ricorsi, revoca immediata del bando per la gestione privata delle strutture ospedaliere di Albenga e Cairo Montenotte e garanzie di piena funzionalità attraverso la gestione pubblica dei due nosocomi, secondo le esigenze delle comunità di riferimento”.

Sono queste le richieste contenute nella mozione appena depositata dal Gruppo del PD in Regione Liguria, primo firmatario il vicecapogruppo Mauro Righello, a seguito delle motivazioni della sentenza del Tar, che ha accolto il ricorso del Policlinico di Monza contro l'assegnazione all'Istituto Galeazzi della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

Nella mozione i consiglieri regionali del Partito Democratico ripercorrono l'intera catena di eventi ed errori, che hanno costellato questo “maldestro tentativo di privatizzazione sanitaria”: dal bando pubblicato a febbraio 2018, all'assegnazione, un anno dopo, dell'Istituto Galeazzi, fino ai due ricorsi al Tar (luglio 2019 e inizio 2020) vinti dal Policlinico di Monza contro tale decisione.

“Il Tribunale amministrativo della Liguria – sottolinea il Gruppo PD – ha motivato la sua sentenza definendo il business plan presentato dal soggetto aggiudicatore impossibile da realizzare. Il bando della Regione presenta una manifesta vulnerabilità ai ricorsi e visti i disagi causati ai cittadini e ai lavoratori delle due strutture ospedaliere da questa situazione di precarietà che dura da ormai da due anni (una vicenda che sta anche mettendo a rischio i posti di lavoro del reparto di Ortopedia di Albenga, gestito dal Policlinico di Monza, beneficiario di continue proroghe semestrali, in attesa dell'assegnazione definitiva), chiediamo che la gestione dei due ospedali resti in mano pubblica e in piena funzionalità”.