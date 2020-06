Albenga, prorogate le iscrizioni al centro estivo

Sono stati prorogati i termini d’iscrizioni al centro estivo di Albenga. Le domande potranno essere presentate, sia via e-mail che in formato cartaceo, fino al prossimo 26 giugno.

“Abbiamo deciso di prorogare di qualche giorno i termini per poter presentare le iscrizioni al centro estivo per consentire alle famiglie di organizzarsi e permettere ai bambini di partecipare - commenta l’assessore ai Servizi Sociali Simona Vespo -Quello di quest’anno sarà un centro estivo che, se pur nel pieno rispetto delle normative AntiCovid, sarà all'insegna del puro divertimento con giochi, svago e sport per i ragazzi. Abbiamo voluto dare un forte segnale di ritorno alla normalità e abbiamo in mente molte attività, giochi e sport da far fare ai ragazzi che si iscriveranno".

Il servizio verrà effettuato per i bambini dai 4 ai 13 anni in due turni: 1° turno: dal 1° al 31 luglio; 2° turno: dal 3 al 31 agosto.

I ragazzi svolgeranno le loro attività all'aperto presso il parco Peter Pan, il parco antistante via degli Orti, parco Cotta, il parco antistante Scuole Paccini e lo Stadio Riva. Al momento della conferma sarà comunicato il luogo destinato per il Centro Estivo e sarà cura dei genitori accompagnarli. Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 13,30 con operazioni di accoglienza dalle 8,15 alle 9,00.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno 2020:

- in via telematica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it (l'invio della domanda a mezzo PEC l’invio può essere affettato da mail normale e deve avvenire esclusivamente da indirizzo intestato al richiedente.

- in forma cartacea (i cui moduli potranno essere scaricati dal sito del Comune di Albenga, dalla pagina Facebook o ritirati presso l'Ufficio Politiche Sociali sito in Viale Martiri della Libertà n. 1 - piano secondo, atrio antistante all'ascensore, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00) e consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza San Michele n. 17 - Piano Terra - nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30;

- il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

L'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per ogni ulteriore informazione: Tel. 0182-5685221/231/239.