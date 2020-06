TPL Linea, 312 autisti con rinnovo patente

Con TPL Linea srl viaggi sempre in sicurezza: sono in tutto 312 gli autisti dell’azienda di trasporto pubblico savonese coinvolti nei corsi per il rinnovo della patente, la carta di qualificazione del conducente (la cosiddetta CQC). I corsi di formazione programmati sono 17, alcuni erano stati rinviati e bloccati a causa del lungo periodo di lockdown.

Ad oggi i percorsi formativi giunti già a conclusione sono 10, con un totale di autisti formati e arrivati al conseguimento della CQC, con relativa attestazione della Motorizzazione Civile, pari a 198. Questi i dati forniti dall’azienda di trasporto pubblico savonese, che precisa sulla situazione degli autisti dei bus di TPL Linea srl.

Recentemente, in relazione alla programmazione prevista dei corsi, sono iniziati quello a Savona (il 15 giugno) e quello a Cairo Montenotte (il 18 giugno). Un altro corso prenderà il via a Cisano sul Neva il 29 giugno. L’ultimo step formativo per la patente qualificante di autista si terrà il prossimo 28 agosto, completando così tutti i 17 corsi di formazione previsti per il 2020. La scadenza è fissata al 9 settembre.

“La sospensione dei corsi legata all’emergenza Coronavirus ha comportato un rischio concreto per molti nostri autisti chiamati al rinnovo della patente secondo la legge prevista sull’autotrasporto, tuttavia con la programmazione formativa messa in atto possiamo rassicurare tutta la nostra utenza” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Abbiamo riorganizzato a tempo di record il calendario delle lezioni facendo combaciare turni e orari di lavoro, il tutto nel rispetto del numero di capienza delle aule, quindi avremo un personale alla guida qualificato e idoneo al nostro parco mezzi, pronto a garantire il pieno servizio di trasporto sulle linee di collegamento della provincia savonese. Non resteremo certo sprovvisti di autisti proprio nel periodo di ritorno alla normalità dopo il lockdown, con l’obiettivo di arrivare a breve, semmai, ad un potenziamento del servizio medesimo” concludono i vertici di TPL Linea srl.

La CQC è diventata obbligatoria dal 2008 per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone (guida di autobus uso terzi e scuolabus). E’ un titolo abilitativo che attesta le capacità professionali di quei soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E), necessaria per gli autisti di TPL Linea srl. I corsi della CQC sono organizzati dalle autoscuole e dagli enti accreditati, sono strutturati in una parte comune per tutti gli autisti professionali e in una parte specifica (per trasporto cose e trasporto persone) e prevedono la presenza alternata in aula di tre docenti: un insegnante di scuola guida, un esperto di autotrasporto e uno specialista medico.