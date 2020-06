Cairo, evade dai domiciliari: arrestato un 37enne marocchino

I carabinieri della Stazione di Cairo Montenotte, hanno arrestato per evasione (era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per una pena definitiva a Cairo) un 37enne marocchino, le iniziali T.W., poiché rintracciato in una località boschiva mentre cercava di rendersi irreperibile.

L’uomo è stato associato alla camera di sicurezza del Comando procedente per la convalida in videoconferenza con il Tribunale di Savona, a causa delle limitazioni per il Covid-19.

Il giudice nell'udienza di convalida ha confermato l’arresto operato dai carabinieri ed ha imposto l’obbligo di firma dell’arrestato.