Tovo San Giacomo, furti e tentativi di furto d’auto. Il sindaco Oddo: "Si raccomanda la massima attenzione"

Una serie di furti e tentativi di furto d’auto a Tovo San Giacomo. A segnalarlo con un post su Facebook è il sindaco tovese Alessandro Oddo.

"Purtroppo la scorsa nottata è stata funestata da una serie di furti e tentativi di furto d’auto che hanno interessato il nostro paese e non solo - spiega il primo cittadino - I carabinieri di Pietra Ligure stanno lavorando alacremente, in collaborazione con la nostra Polizia locale, per ricostruire gli eventi e rintracciare i malviventi anche con l’utilizzo delle immagini riprese dall’impianto di video sorveglianza comunale".