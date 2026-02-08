Pietra Ligure, partiti i lavori di demolizione dell’ex Hotel Capri

Sono iniziati nei giorni scorsi a Pietra Ligure i lavori di demolizione dell’ex Hotel Capri, storica struttura affacciata su viale della Repubblica. L’intervento segna l’avvio di una nuova fase per un’area da tempo inutilizzata, che sarà oggetto di un più ampio progetto di trasformazione urbanistica.
Secondo quanto previsto, al posto dell’ex albergo sorgeranno due nuove palazzine residenziali. Il progetto comprende anche la realizzazione di un parco pubblico: l’area verde sarà ceduta dalla proprietà al Comune, andando ad ampliare gli spazi fruibili dalla cittadinanza.
La demolizione rappresenta il primo passo di un intervento che mira a riqualificare una zona importante della città, con l’obiettivo di coniugare nuove costruzioni e spazi aperti.