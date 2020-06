Pietra Ligure, rubata la magnolia piantata in ricordo di Mauro Peruzzo

"No, non andrà tutto bene finché succederanno queste cose. In questo fine settimana, nel Parco Rossi di via Piani, si sono portati via una magnolia che noi operai del comune di Pietra Ligure avevamo messo a dimora in memoria di un collega che ci ha prematuramente lasciato".

È con queste parole colme di delusione che Marco Cavalleri, responsabile della squadra giardinieri del comune pietrese, informa tramite Facebook su quanto avvenuto nello scorso fine settimana all'interno di una delle aree verdi della cittadina rivierasca.

Una magnolia liliiflora era stata piantata poco più di un anno fa all'interno del Parco Rossi di Pietra Ligure per ricordare il collega Mauro Peruzzo, mancato nel febbraio del 2019: un omaggio che i giardinieri e colleghi della manutenzione del comune pietrese avevano voluto dedicare ad un amico andatosene via troppo presto.

Un ricordo barbaramente sottratto da un gesto di grande inciviltà che lascia davvero tanta amarezza, non solo tra gli operai del municipio pietrese.