Celle, la spiaggia libera in centro sarà aperta ma solo nella parte rialzata: vietato sostare alla foce del Ghiare

Riaprirà la spiaggia libera in centro paese a Celle alla foce del torrente Ghiare ma solo nella parte rialzata.

Questa la decisione del sindaco Caterina Mordeglia dopo che lo scorso weekend la chiusura del corridoio non aveva scoraggiato i bagnanti che avevano invaso l'area nonostante il divieto.

"Dal punto di vista demaniale non si tratta di una spiaggia ma di una foce del rio e in teoria anche nella parte rialzata (cioè nel corridoio d'ingresso) non si potrebbe sostare ma vista l'emergenza è legata sarà possibile utilizzare quell'area ma non la parte del fiume per motivi di sicurezza" ha spiegato la prima cittadina che ha specificato che la firma dell'ordinanza sarà fruibile anche la spiaggia libera degli scout, l'ultima nel ponente cellese.

"Le persone devono collaborare rispettando le distanze, chiediamo il loro aiuto - ha continuato il sindaco - in centro posizioneremo i paletti e le corde come ai Piani, ma ho notato che comunque stanno rispettando le regole comunque".

Per il momento è ancora in fase di lavorazione l'accordo dell'amministrazione comunale con gli albergatori cellesi per destinare una parte della spiaggia libera dei Piani ai clienti degli alberghi.

"Stiamo facendo un ragionamento insieme agli albergatori per trovare una strada - ha proseguito Caterina Mordeglia - ovviamente la gestione di una spiaggia del genere comporta un impegno da parte degli albergatori, che devono garantire il corretto utilizzo di quello spazio, il pezzo di spiaggia in questione avrebbe delle regole diverse, dovrebbe prendere nota dell'ingresso delle persone e degli spazi da rispettare".