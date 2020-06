Andrea Pisano sarà il liquidatore della SAEL di Borghetto Santo Spirito

Andrea Pisano, commercialista, classe 1960, nato a Savona, è stato incaricato del ruolo di liquidatore per l’azienda speciale SAEL, che gestiva la Farmacia Comunale (poi posta in vendita e alienata il 7 novembre scorso) di Borghetto Santo Spirito.

Il compenso del liquidatore dovrà essergli riconosciuto dalla stessa SAEL. L’incarico è stato assegnato il 12 giugno scorso. L’incarico avrà una durata di quindici giorni, eventualmente prorogabili.

La manifestazione di interesse del Comune, per identificare la figura del liquidatore, era stata emanata il 4 maggio scorso, con il 19 maggio come termine ultimo e perentorio per presentare le candidature.

Commenta il sindaco Giancarlo Canepa: “Arriviamo così alla fine di un percorso iniziato con la vendita della Farmacia Comunale a seguito della quale di fatto ormai SAEL è un contenitore vuoto. Pisano è persona competente e preparata, che ha curato per molti anni la contabilità dell’azienda speciale, e sappiamo che avrà le giuste capacità per mettere la parola fine sull’ultimo capitolo di una vicenda che nel suo iter ha avuto diverse peripezie”.