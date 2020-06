Scomparsa di Alfredo Biondi, Senarega (Lega): "Genova e la Liguria hanno perso un valido politico"

“Nell’esprimere profondo cordoglio alla famiglia per la scomparsa dell’avvocato Alfredo Biondi, ricordo che il grande liberale genovese fu un illustre concittadino perché nella sua lunga carriera di politico nelle istituzioni, anche come ministro della Repubblica, lavorò sempre con intelligenza, serietà e valore professionale nell’interesse del nostro territorio. Genova e la Liguria hanno perso un valido politico, che fu sempre in prima linea nelle battaglie per la libertà”.

Lo dichiara in una nota Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini.