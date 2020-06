Albenga, il 26 giugno commissioni (sanità e capigruppo) e Consiglio comunale

Si terrà domani, venerdì 26 giugno alle ore 20.00, il Consiglio comunale, a porte chiuse per emergenza Covid-19.

Lo stesso giorno si terranno anche:

- alle ore 18,00 la commissione dei capigruppo alla quale parteciperà anche l'on. Franco Vazio che ha confermato la sua presenza. Durante la commissione sarà presentata la situazione del bilancio del comune anche a seguito dell'emergenza Covid-19 e sarà chiesto all'Onorevole Vazio di illustrare i provvedimenti che il Governo ha già attuato e quelli che attuerà a sostegno delle realtà territoriali;

- subito dopo alle ore 19.00 si riunirà la commissione sanità alla quale parteciperà in videoconferenza l'assessore Regionale Sonia Viale al fine discutere della situazione dell'ospedale di Albenga anche alla luce delle recenti notizie relative ai ricorsi sulle procedure volte all'affidamento dello stesso alla gestione privata.

Di seguito l’ordine del giorno del Consiglio comunale:

1) ordine del giorno ad oggetto: affitto ai privati del campo a 5 adiacente lo stadio “A. Riva” con conseguente convenzione per la gestione del servizio alla società A.S.D. Albenga 1928;

2) mozione a firma del Consigliere Roberto Tomatis ad oggetto: “Test anti droga per gli Enti e nominati nelle istituzioni”;

3) ordine del giorno ad oggetto: “Calendarizzazione lavori per modifica Regolamento del servizio Taxi”;

4) ordine del giorno ad oggetto: “Realizzazione area di sosta autocaravan attrezzata a pagamento”;

5) mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti, Minucci, Gerolamo Calleri, Porro e Roberto Tomatis avente ad oggetto: “Destinazione fabbricato di Via Carloforte a Palazzo della Salute”;

6) ordine del giorno ad oggetto: “Patrocini eventi Oliviero Toscani”;

7) mozione a firma del Consigliere Riccardo Ettore Minucci avente ad oggetto: "Istituzione rete tutoraggio scolastico solidale";

8) ordine del giorno ad oggetto: “Permanenza in carcere dei condannati per reati di stampo mafioso – Emergenza Coronavirus”;

9) interrogazione presentata dai Consiglieri Gerolamo Calleri, Porro, Roberto Tomatis e Minucci, tesa a conoscere quali provvedimenti siano stati messi in atto dall’Amministrazione in materia di manutenzione del verde pubblico, di sicurezza nei luoghi pubblici ed all’organizzazione dei lavori;

10) interrogazione presentata dal consigliere Minucci, riguardo lo stato dei lavori di ristrutturazione dello Stadio “A. Riva”;

11) individuazione organi collegiali con funzioni amministrative indispensabili per i fini istituzionali del comune – Art. 96 D. Lgs. 267/2000;

12) imposta comunale sugli immobili. Acconto per l’anno 2020. Non applicazione di sanzioni e interessi per alcune categorie di contribuenti – Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 15 Giugno 2020 – Integrazione;

13) approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019;

14) nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza – Approvazione;

15) regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari e tradizionali locali e istituzione della denominazione comunale “De.Co” – Approvazione;

16) concessione in diritto di superficie di un’area di proprietà comunale per la realizzazione di una cabina elettrica in Piazza Bolla – Soggetto attuatore società Vista mare S.r.l..