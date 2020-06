La maturità ai tempi del Covid, il post esame del 19enne Gabriele: "Grazie al Ferraris Pancaldo, una famiglia" (VIDEO)

"E' andata benissimo, sono veramente soddisfatto, si è verificato un ritrovamento del percorso, un esame online sarebbe stato falso. E' stato un ottimo orale e ho avuto modo di dare un ultimo saluto ai professori che in questi anni sono stati una famiglia. Una bella soddisfazione".

Gabriele Amenduni, studente 19enne del Liceo Ferraris Pancaldo di Savona ieri ha svolto il suo esame di maturità, in questa particolare modalità dovuta all'emergenza Coronavirus, con l'assenza degli esami scritti e solo un colloquio orale.

Con lui, due mesi fa, abbiamo fatto il punto della situazione sulla didattica a distanza e come il liceo savonese si è adeguato al difficile momento istituendo un appuntamento radiofonico giornaliero (Leggi QUI)

"Il nostro istituto è stato un'eccellenza in quell'ambito per ritagliarsi un piccolo spazio per dare voce alle nostre riflessioni, paure e incertezze. Ha avuto un ruolo fondamentale perché ha creato coesione con le persone della scuola dai collaboratori, ai tecnici, dai professori e naturalmente noi ragazzi. E' stata importante per creare qualcosa di nuovo e per ricordarsi che esiste un'amicizia" ha continuato Gabriele.

Al liceo classico artistico G. Chiabrera per guardare i fatidici cartelloni sul registro elettronico gli studenti coinvolti si sono organizzati in modalità online, mi mobiliterete anche voi in questa modalità?

"La tradizione di veder scritto il nome sul tabellone crea euforia, legame, ora più che mai ne abbiamo bisogno, ne arriviamo da una situazione difficile. Cosa mi aspetto dal futuro? Sono un sognatore, ho tanti obiettivi e spero che si realizzino" spiega il 19enne cellese.