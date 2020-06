Si conclude "Facile Star Bene", il progetto alimentare dedicato ai bambini di tutta Italia firmato Noberasco

Si è concluso il progetto ludico didattico “Facile Star Bene” che ha visto l’adesione ed il coinvolgimento attivo di 1745 classi suddivise in 346 scuole, per un totale di quasi 35mila bambini in tutta Italia.

Questi ultimi, infatti, sono stati chiamati a dare il proprio contributo didattico lavorando sui temi della corretta alimentazione. Educare le nuove generazioni a stili di vita sani e responsabili: questa la mission del progetto che, partendo dalla scuola, desiderava arrivare a coinvolgere anche le famiglie, perché il buon esempio a tavola deve arrivare da più fronti.

Dal 2018 il MIUR ha indicato come priorità per le scuole l’educazione alimentare, sostenendo e tutelando gli strumenti didattici necessari per sviluppare una vera e propria cultura alimentare che si basi su Salute e Sostenibilità. Mangiare bene significa porre l’attenzione alle risorse ambientali, alla conservazione dei cibi ed al concetto di filiera.

In questo contesto si è inserito il progetto “Facile Star Bene” che Noberasco – azienda specializzata nella produzione frutta secca – ha scelto di dedicare alle scuole primarie di tutta Italia, attraverso l'invio di materiali gratuiti e percorsi di approfondimento che hanno visto vincitrici tre scuole; queste ultime hanno dimostrato grande impegno, fantasia e proattività nella realizzazione dell’elaborato finale.

"Con estrema soddisfazione abbiamo assistito alla numerosa adesione delle scuole al nostro progetto. In Noberasco – afferma Mattia Noberasco, AD dell’azienda – abbiamo una missione che tramandiamo da ben 4 generazioni: ricercare e selezionare i prodotti migliori per trasformarli e adattarli alle richieste dei nostri consumatori. Oggi inoltre sappiamo quanto sia fondamentale educare alla conoscenza degli alimenti e raccontarne il percorso dalla filiera alla tavola. Abbiamo voluto trasmettere ai bambini, futuri adulti di domani, i pilastri del facile star bene. Siamo convinti che sia nostra responsabilità sensibilizzare ai corretti stili di vita partendo dal rispetto per l’ambiente fino ad arrivare alla scelta di prodotti salutistici quando si va a fare la spesa. Questo l’impegno che da genitore e da uomo di azienda ogni giorno porto avanti con convinzione".

Dagli elaborati pervenuti facciamo tesoro dei messaggi dei bambini: evitiamo il superfluo (anche nello zaino), non sprechiamo acqua, stiamo attenti alla plastica e al suo corretto riciclo, prediligiamo la borraccia quando siamo fuori casa, muoviamoci di più a piedi e in bicicletta, consumiamo alimenti poco trattati come per esempio la frutta e gli snack a base di frutta. Semplici indicazioni per strizzare l’occhio al mood del facile star bene!.