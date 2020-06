Bergeggi, intrusione nella spiaggia di punta Prodani: accesso presidiato dalle guardie giurate nei weekend

Verrà presidiata dalle guardie giurate nel weekend di tutta l'estate la spiaggia di Punta Prodani a Bergeggi "invasa" ieri da alcuni bagnanti che nonostante il divieto hanno letteralmente strappato la rete di protezione.

Proprio nel pomeriggio di ieri un 18enne dopo un tuffo ha sbattuto la testa contro gli scogli in quella zona procurandosi alcune ferite e un trauma cranico, ma l'area era diventata purtroppo nota perchè nell'agosto dell'anno scorso era stato lanciato da un 17enne un cassonetto che aveva colpito un 12enne francese che era accampato nella zona con la famiglia (Leggi QUI).

"Sono doppiamente amareggiato non solo per l'episodio in sé che non deve passare inosservato ma perché chiunque dovrebbe mettersi nei panni di un padre di famiglia, per una bravata dei ragazzi non si deve minimizzare - spiega il sindaco Roberto Arboscello - Sono dispiaciuto per i commenti che ho letto di plauso di quello che è un atto vandalico e un'infrazione. L'area è chiusa non per un capriccio del caso ma per specifiche ragioni di sicurezza, perchè si tratta di una zona soggetta a rischi. Ricordo che l'accesso a quella zona non è interdetto come misura di Covid 19 ma per più ampie e importanti ragioni di sicurezza e prevenzione dei pericoli".