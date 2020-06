La comunità alassina piange Diego Bogliolo, imprenditore lungimirante

Ieri sera al Santa Corona è mancato Diego Bogliolo, noto personaggio dell'imprenditoria alassina. Era il figlio del costruttore mogliese cav. Angelo che realizzò dagli anni 50 fino ai 70 grandi opere edilizie, tra le quali l'Hotel Holiday in via Diaz angolo via L.da Vinci, tuttora chiuso da quasi 25 anni

Mancato il papà e poi prematuramente la sorella, Diego gestì il patrimonio lasciatogli. Ma aveva anche delle passioni: la fotografia e il mondo dello spettacolo, ad entrambe introdotto dall'amico Antonio Fasano che lo presentò negli anni '80 agli organizzatori del Festival di Sanremo che gli diedero per alcune edizioni l'incarico di braccio destro del direttore di palcoscenico Luigi Mocchi.

Una volta dimessosi dal mondo dello spettacolo, si dedicò alla beneficenza e solidarietà. Divenne ultimamente Grande Ufficiale dell'Ordine del Santo Sepolcro: non mancava mai alle cerimonie religiose importanti.

I funerali si svolgeranno nella parrocchia di San Sebastiano Lunedì 29 Giugno alle ore 10,30. Lascia la moglie Yulia. Lo piangono anche parenti e amici.