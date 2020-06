Alassio prova a ripartire: record di presenze sulla spiaggia e in passeggiata (FOTO)

La voglia di evadere, di uscire, dall'isolamento-Coronavirus, ha portato ad un grande afflusso di presenze nella riviera savonese, in particolar modo ad Alassio, in questo ultimo fine settimana.

Spiaggia particolarmente affollata dai bagnanti, ristoranti con il tutto esaurito, molti di essi hanno persino dovuto gestire lo stand by per l'occupazione dei tavoli.

Le Forze dell'Ordine hanno avuto però un gran da fare sia per far rispettare le regole che per intervenire su fatti incresciosi (atti di vandalismo, risse diurne e serali).

Alcune spiagge libere, cosa mai avvenuta ad Alassio, si presentavano con accampamenti che ricordano quelli di una decina di anni fa nella zona del Malpasso.

La Polizia Locale ha debuttato da un paio di giorni nel servizio serale e la sua presenza è stata molto preziosa nel coordinare l'ordine pubblico insieme alla polizia di Stato, i carabinieri e la guardia di finanza.

Oggi, giornata turistica, quasi sulla falsariga di Ferragosto, all'Hotel Aida soggiornava Simona Ventura.

"Quello in corso è il primo vero fine settimana d'estate - Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio, commenta così il week end che volge al termine - La nostra città è stata finalmente raggiunta dalla prima vera ondata turistica: gruppi e famiglie entusiaste di poter vivere giornate di vacanza nella Città del Muretto. Molte le note positive: spiagge, bar e ristoranti soddisfatti per le presenze registrate; e poche isolate note negative subito ricondotte a quiete da parte delle Forze dell'Ordine: danneggiamenti da parte di un gruppo di ragazzi un po' troppo "allegri" avverso i quali il Comune si è già costituito parte civile, e uno scontro sul molo dove grazie al pronto intervento degli agenti l'unico "ferito" è stato un cestino dei rifiuti che abbiamo prontamente sostituito".

"Quando si registrano grandi numeri - conclude Galtieri - è fisiologico pensare che possano crearsi piccole criticità. Fondamentale poter contare sulla sinergia d'azione di Polizia Municipale, Polizia e Carabinieri che ringrazio pubblicamente per l'attività di controllo del territorio e della sua sicurezza, garanzia di una città vivibile da alassini e non".