Gare truccate nell'ippodromo di Villanova: torna in libertà il driver Massimiliano Regge

"Nell’ambito del procedimento penale che ha portato all’arresto di 91 persone nell’ambito della maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo avente come finalità il perseguire attività illecite di stampo mafioso e che ha visto coinvolto anche il driver Massimiliano Regge residente a Villanova di Albenga, ieri il Tribunale di Palermo sezione per il riesame ha accolto in toto l’atto di appello presentato dagli avvocati Oriana Bobone e Bruno Robello de Filippis del foro di Savona, revocando gli arresti domiciliari cui era sottoposto il Regge rimettendolo immediatamente in libertà senza obblighi di sorta". Si apre così la nota diffusa dall'avvocato Bruno Robello De Filippis e relativa alla revoca degli arresti domiciliari di Massimiliano Regge, driver di Villanova d'Albenga, coinvolto nell’ambito della maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo denominata "Mani in pasta", che aveva portato all'arresto di 91 persone e al sequestro preventivo di un patrimonio immobiliare e mobiliare di circa 15 milioni di euro.

"I difensori sottolineano che sono stati accolti i motivi posti a fondamento della decisione. Di fatto già il GIP di Palermo aveva già indicato come il Regge non fosse stabilmente inserito nel sodalizio mafioso e con la importante decisione di ieri si inizia a dare giustizia ad un uomo completamente estraneo alle attività illecite finalizzate alla frode sportiva, addirittura tacciato di essere organizzatore di sistemi criminali. Mai posizione fu più lontana da quello che risulta essere Massimiliano Regge, uomo onesto, serio e buon padre di famiglia. Ora anche un dispositivo del Tribunale di Palermo che annulla l’ordinanza che di fatto imponeva una restrizione al Regge, riportandolo in uno stato di totale libertà" concludono dalla difesa di Massimiliano Regge.